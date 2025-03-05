Як німецька компанія продає приціли для зброї в РФ через Туреччину, – розслідування

Німецька компанія Kilic Feintechnik продовжує постачати високотехнологічні приціли на російський ринок в обхід міжнародних санкцій. За час повномасштабного вторгнення через турецьку компанію-прокладку до РФ надійшло прицілів на майже 800 тис. доларів. Ці пристрої, що офіційно маркуються як «не для військового використання», російські військові інструктори рекомендують для бойових дій. Trap Aggressor отримав і проаналізував унікальні документи, що підтверджують цю заборонену діяльність.

Вересень 2023 року. Марат Сутаєв публікує огляд прицілу MAK Kilic – MAKpro 5. Сутаєв – почесний учасник так званої «СВО», інструктор з військової підготовки окупантів, тренер силовиків ФСБ, ГРУ та інших державних відомств Росії. Приціл MAK Kilic – MAKpro 5 він рекомендує до використання у бойових умовах. Більше того, каже, що його без проблем в будь-яких кількостях можна придбати в самісінькому центрі Москви. Приціл – німецький, компанія-виробник – Kilic Feintechnik.

Скриншоти з мережі Internet

Ця модель, а також інші товари бренду Kilic Feintechnik досі у вільному доступі на російському ринку, попри санкції щодо РФ. Доказ – щорічна виставка зброї Orëlexpo. Це найбільша російська подія у світі спортивної та мисливської вогнепальної зброї. Грандіозний захід традиційно проходив у Москві на виставковому майданчику «Гостиный двор» неподалік від Красної площі. Цього разу виставку відвідав навіть один із російських пропагандистів Владімір Соловйов.

Скриншоти з презентації виставки ORЁLEXPO 2023

Скриншоти з презентації виставки ORЁLEXPO 2023

Звісно ж, сама німецька компанія участі у цьому заході не брала. Її продукцію під брендом Mak, що можна помітити на стенді з виставки, презентувала російська група компаній «ЦЭК» (ООО «Центр електронной коммерции», ІНН 7733626391). У 2023 році Mak презентували безпосередньо на полицях. Лого німецького бренду не зникло зі стенду і у 2024 році.

Російська техніка з німецькою оптикою

Російська компанія «ЦЭК» розпочала діяльність у Москві у 2007 році як інтернет-майданчик, а згодом стала оптовою компанією з власним виробництвом. Бізнес активно представлений в російських соціальних мережах. Позиціонує себе як виробник високотехнологічного обладнання для безпеки та оборони, має власну команду інженерів і виробничу базу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну справи в компанії пішли вгору і вже у 2023 році прибуток «ЦЭК» склав 1,9 млрд рублів або ж понад 22 млн доларів.

Ключові проєкти компанії:

«Fortuna» (з 2010 року) – розроблення й виробництво тепловізійних приладів різного призначення, включно з прицільними системами, монокулярами, біноклями і спеціальними приладами для техніки й суден. Виробництво базується в Москві.

(з 2010 року) – розроблення й виробництво тепловізійних приладів різного призначення, включно з прицільними системами, монокулярами, біноклями і спеціальними приладами для техніки й суден. Виробництво базується в Москві. «Arkon» – також виробництво тепловізійних приладів на власній виробничій базі в Москві.

– також виробництво тепловізійних приладів на власній виробничій базі в Москві. «Соратник» (з 2016 року) – проєкт, створений за ініціативою Міністерства спорту РФ для розроблення російської спортивної зброї, зокрема спортивного пістолета «СП 15».

(з 2016 року) – проєкт, створений за ініціативою Міністерства спорту РФ для розроблення російської спортивної зброї, зокрема спортивного пістолета «СП 15». Tut.ru – великий російський інтернет-магазин товарів для полювання й туризму. Саме тут можна придбати будь-яку модель німецьких прицілів MAK.

– великий російський інтернет-магазин товарів для полювання й туризму. Саме тут можна придбати будь-яку модель німецьких прицілів «Умный город» (з 2017 року) – спільний проєкт з командою Illuminate для розроблення міських технологічних рішень.

Генеральний директор ООО «ЦЭК» – Сєргєй Івлєв (Ивлев Сергей Владимирович). Бенефіціар і власник компанії – Кіріл Ємєльянєнко (Емельяненко Кирилл Михайлович), якому також належать російські компанії у сфері оптової й роздрібної торгівлі. Серед них – ООО «Норд», яка від березня 2019 до березня 2022 року була внесена в санкційні списки України. У жовтні 2022 року РНБО знову застосувала санкції щодо цієї компанії – тепер вже на п’ять років.

Кіріл Ємєльянєнко, фото з мережі Інтернет

Кіріл Ємєльянєнко, фото з мережі Інтернет

А ще ООО «ЦЭК» активно бере участь у тендерах і співпрацює з державними підприємствами Росії. Серед товарів, які постачають силовим та військовим структурам – тепловізори, прилади спостереження й навігації, системи передачі даних і, звісно ж, приціли.

Команда Trap Aggressor отримала доступ до митних документів і виявила, що за час повномасштабного вторгнення компанія імпортувала німецьких прицілів Mak на майже 800 тис. доларів.

Від Швебгайма до окопів: приціли «не для військового використання»

За митними даними, компанія-виробник поставлених у Росію прицілів – Kilic Feintechnik GmbH. Заснована у 2002 році і зареєстрована у місті Швебгайм (Німеччина). Кінцевий бенефіціар компанії – Алі Кіліч. За тією ж адресою, вже його сином Міхаелем Алі Кілічем зареєстрована і компанія MAK C.E.T GmbH. Ці компанії обʼєднані під брендом MAK Group.

Скриншот з реєстру Європейських компаній NorthData

Mak Group – перш за все, відомий виробник кронштейнів та інших аксесуарів для зброї, що випускаються під брендом Mak. Співпрацюючи з військовими структурами, компанія Kilic Feintechnik вдосконалила і зробила кронштейни для прицілів максимально жорсткими і надійними, вони відповідають високим тактичним вимогам. Більшість моделей витримує віддачу на зброю всіх калібрів. Міцність їм забезпечує виготовлення з монолітної заготовки, а несучі деталі, схильні до високих навантажень, виготовляють із загартованої сталі.

Втім, на виробництві виключно кронштейнів компанія не зупинилась. І перейшла до виготовлення безпосередньо прицілів. Ось як характеризують цю діяльність на російському інтернет-майданчику Tut.ru (ООО «ЦЭК»), де і продають ці приціли:

«Переважна частина прицілів із відповідністю до вимог вищого військового стандарту якості – MIL-STD-810G. Тільки цей факт говорить про те, що перед вами продукція з ТОПдивізії, яка зможе здивувати робочими характеристиками і якістю. На офіційному сайті компанії представлений весь асортимент продукції, що відображено у каталозі нашого магазину. Будь-який коліматор МАК відповідає жорстким вимогам військових стандартів блоку НАТО, повністю позбавлений недоліків і готовий працювати у нелюдських умовах. Наприклад, коліматорний приціл MAKdot SXP можна ставити як на пістолети, гладкоствольні рушниці, так і на великокаліберний кулемет. За компактним розміром прихована конструкція, що не вбивається, і висока надійність».

Згідно з митними даними, отриманими нашою командою, товари, що ввозяться німцями до РФ, в описі позначені як виключно «не для військового використання». Однак HS-код, зазначений у цих же документах, Київська Школа Економіки (KSE) у своєму дослідженні віднесла до таких, що становлять критичне значення для військового оснащення РФ. Так само, товари, які маркуються цим кодом відповідно до Регламенту Ради (ЄС) 2022/263 заборонено продавати, постачати, передавати або експортувати.

Скриншот митних даних



Напередодні повномасштабного вторгнення Kilic Feintechnik GmbH постачала свою продукцію в Росію напряму. Але суми були значно менші. До прикладу, за 2021 рік компанія продала товарів у РФ на 86 460 доларів. У 2020 році – на 238 565 доларів. Загальна сума постачань з 2014 року до 2022 року склала 719 050 доларів, тобто навіть менше, ніж за час великої війни. Виходить, одразу після початку повномасштабного вторгнення, росіяни раптом масово захопились мисливством і почали замовляти німецькі якісні приціли. От зовсім «не для військового використання». Останні два надходження до РФ відбулися 28 лютого 2022 року. Втім наміри німців продовжувати співпрацю з Росією не зупинила навіть велика війна. З жовтня 2022 року Kilic Feintechnik ввозила товари до країни-окупантки через Туреччину.

Турецький віртуальний офіс з реальними прицілами

Одна з головних вулиць у центрі Анкари. Поруч – міністерства, торгова палата, готелі, заклади. У бізнес-центрі розташована компанія EOfis, що надає юридичну адресу віртуального офісу. Фірма пропонує широкий спектр послуг – «відстеження пошти й вантажів, спеціальне виділення телефонних ліній, прийом дзвінків і секретарських служб, можливість використовувати гнучку оренду офісу без витрат на офіс і персонал».

Ілюстрація з сайту турецької компанії EOfis

Саме тут, за даними митних документів, зареєстрована компанія Yagmur global dis ticaret limited sirketi. Символічно, що це відбулося незадовго до початку торгівлі в обхід санкцій – 4 липня 2022 року. Саме та компанія, що під час великої війни стала посередником у торгівельних взаємовідносинах між німецькою Kilic Feintechnik GmbH і російською ООО «ЦЭК».

Скриншот з турецького реєстру юридичних осіб

Втім, станом на сьогодні, у турецьких реєстрах вказана інша адреса компанії-прокладки.

І вже за цією адресою заснований інтернет-магазин з назвою Mak Meos. Окрім співзвучної з німецьким бізнесом назви, фірма використовує ідентичний німецькому логотип. А от відмінним між компаніями є те, що на турецькому сайті навіть не приховують, що продають продукцію військового призначення: балістичні окуляри, оптичні механізми, військові берці.

Скриншоти з сайту турецького інтернет-магазину Mak Meos

Ми поговорили з юристом з міжнародного права Богданом Бернацьким, який системно досліджує ризики у санкційній політиці. Він стверджує, що будь-яка компанія з ЄС має дотримуватися правил due diligence і здійснювати належний комплаєнс, особливо коли йдеться про товари подвійного призначення. Інколи компанії можуть передбачати договорами, що товари подвійного призначення чи інші підсанкційні товари не потраплять до Росії. Водночас найбільш складним аспектом є контроль за виконанням та дотриманням таких контрактів, оскільки не існує єдиного формату комплаєнсу, тим більш, що для кожного бізнесу цей комплаєнс буде передбачати різний рівень перевірки контрагентів.

«Контролювати це мають національні органи, зазвичай, органи експортного контролю, які надають дозволи чи перевіряють укладені угоди на предмет можливого порушення санкцій. У разі, якщо відповідні органи знайдуть факти, що свідчать про те, що німецька компанія знехтувала комплаєнсом або легковажно віднеслася до перевірки контрагентів, тоді на таку компанію-експортера, її представників, може чекати штраф та позбавлення волі. HS code – це лише частина експортного контролю, оскільки деякі товари можуть ставати частинами звичайних, побутових товарів, тоді питань з порушенням санкцій не виникає. Завжди важлива комплексна історія, чи була компанія зареєстрована пару днів назад, чи має компанія-імпортер фіктивну юридичну адресу, як довго компанія знаходиться на ринку, з якими іншими компаніями така компанія-імпортер торгує тощо», – розповів експерт.

Ми надіслали лист компанії Kilic Feintechnik GmbH, в якому попросили пояснити виявлені нами в цьому розслідуванні факти і порушення. На момент публікації матеріалу відповіді не отримали.

Схема постачання німецьких прицілів до Росії демонструє системний підхід до обходу санкцій: від прямих постачань до повномасштабного вторгнення – до використання турецької компанії-прокладки після його початку. При цьому Kilic Feintechnik формально дистанціюється від військового використання своєї продукції, хоча їхні приціли відкрито продаються в центрі Москви, рекламуються як такі, що відповідають стандартам НАТО, та використовуються російськими військовими. Цей випадок підкреслює необхідність посилення контролю за дотриманням санкцій та перекриття схем їх обходу через треті країни.

Автор: Інна Попович

Джерело: Trap Aggressor