ІТ-армія України паралізувала роботу російської EPR-системи 1С-Рарус

Українські хакери зупинили роботу однієї з найбільших ERP-систем 1С-Рарус. Її використовують для бухгалтерських сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.

“Одна з найбільших ERP-систем у Росії зупинила роботу через атаки української ІТ Армії”, – сказано у повідомленні.

Як зазначили у Мінцифри, наразі клієнти не можуть використовувати бухгалтерські сервіси та працювати на повну силу. Варто зауважити, що 1С-Рарус налічує 150 000 користувачів, серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як “Татнафта” та “ВТБ”.

Також на заправках та в крамницях клієнти не можуть здійснити оплату, бо каса не працює. Блокування роботи системи завдає мільйонних збитків для російської економіки.

“Усе завдяки нашому кібервійську. Хочете так само? Усе просто! До ІТ Армії може долучитися кожен та за допомогою компʼютера робити боляче російським корпораціям і бізнесам”, – написали в Мінцифри.

Програма 1С-Рарус

1С-Рарус здійснює автоматизацію бухгалтерського, управлінського, податкового обліку. 1С здійснює автоматизацію бухгалтерського обліку в Москві і по всій Росії.

За її допомогою можна автоматизувати ведення бухгалтерії: відображати рух товарів і грошей, розрахунки з персоналом і клієнтами, а також створювати податкові декларації.

Кібератаки на російські сайти

З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки “хакерів”.

Нещодавно українська ІТ-армія зупинила роботу великих аеропортів Росії. У пропагандистських ЗМІ заявляли про DDoS-атаку.