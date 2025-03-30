Чому провалився український контрнаступ та до чого тут Сирський: розслідування NYT

У 2023 році українські сили мали зосередити основні контрнаступальні сили в напрямку Мелітополя в Запорізькій області. Однак тодішній командувач Сухопутних сил, а тепер головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вніс корективи у ці плани, перекинувши частину сил на схід, під Бахмут у Донецькій області.

Як інформує «Главком», про це йдеться в розслідуванні New York Times про роль американців в українських операціях проти Росії.

Під час планування контрнаступу тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наполягав на тому, щоб основним напрямком наступу було місто Мелітополь, щоб ослабити російські війська в Криму.

Тим часом тоді ще командувач Сухопутних сил Олександр Сирський мав почати наступ на Бахмут, а потім – на Луганщину. У такий спосіб російські сили планували утримати на сході та полегшити основний наступ на Мелітополь.

Водночас Сирський був незадоволений тим, що йому дали другорядну роль у контрнаступі. Американські партнери, які знали про це, телефонували йому, щоб упевнитися, що той розуміє план. У відповідь той сказав: «Я не згоден, але в мене є наказ».

Контрнаступ спершу планували почати 1 травня, а до того кілька місяців мали піти на підготовку бригад. Для навчання в Європі мали виділити чотири бригади новобранців і чотири досвідчені бойові бригади, кожну чисельністю від 3 до 5 тисяч солдатів.

Однак Сирський виступив за те, щоб відправити на навчання лише бригади новобранців, більшість із яких віком 40-50 років. Його підтримав президент України Володимир Зеленський. Саме це стало ключовим складником зриву контрнаступу, пише NYT.

Зрештою, основний наступ мав відбутися в напрямку Мелітополя силами 12 бригад (8 із них готували в Україні), які мав очолювати генерал Олександр Тарнавський. Тоді ще командувач морської піхоти Юрій Содоль мав здійснити маневр на Маріуполь, а Сирський – очолити наступ біля Бахмута.

Однак останній вирішив змінити план і сконцентрувати удар біля Бахмута, а не на півдні. Для цього йому були потрібно більше особового складу і боєприпасів. Зрештою, Зеленський наказав розділити боєприпаси порівну між Сирським і Тарнавським, а також віддати командувачу Сухопутних військ 5 із 12 бригад, які готували для наступу на Мелітополь.

Про все це не повідомили американським партнерам, і вони дізналися про це лише зі звітів розвідки, яка помітила, що українські війська рухаються в напрямках, які не відповідали узгодженому плану. Зрештою, Залужний зізнався американським генералам, що план змінили, вирішивши наступати одразу в трьох напрямках.