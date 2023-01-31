Поблизу села Музиківка у Херсонській області чоловік підірвався на ворожій міні.

Про це повідомляє Херсонська ОДА (ОВА) у Telegram, передає УНН.

«Поблизу села Музиківка на Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні. На місце події виїхала екстрена медична допомога. На жаль, трагічні випадки через російські боєприпаси, залишені на наших землях, продовжуються», – йдеться в повідомленні.

В ОДА нагадують, що через велику кількість вибухівки на Херсонщині ще багато територій не розміновані.

«Не можна ходити полями, лісосмугами, узбіччями доріг, якщо там ще не працювали піротехніки. Помітили підозрілий предмет – негайно треба відійти на безпечну відстань і зателефонувати рятувальникам або правоохоронцям», – повідомляють в ОДА.