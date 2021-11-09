В Ривненской области между ж/д вагонами нашли 12-летнего мальчика с электротравмой

До прибытия спасателей была отключена от электрического тока контактная линия.

В городе Дубно Ривненской области вблизи железнодорожной станции спасатели из-под вагонов достали подростка, которого ударило электротоком.

Об этом говорится в сообщении главного управления ГСЧС в Ровненской области. «9 ноября в 17:44 в службу спасения по номеру «101» поступило сообщение о том, что недалеко от железнодорожного вокзала в городе Дубно по ул. Железнодорожная ребенка травмировало током», — отмечается в сообщении.

На место происшествия сразу был направлен дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части Дубно. До прибытия спасателей была отключена от электрического тока контактная линия.

«Прибыв на место вызова спасатели установили, что ребенка 2009 года рождения ударило током после чего он упал между вагоны. Осмотрев мальчика работники службы спасения осторожно достали подростка и передали в руки работников скорой медицинской помощи. После чего 12-летний дубенчанин в тяжелом состоянии с электротравмой был доставлен в ожоговый центр», — сообщили спасатели.

К оказанию помощи была привлечена одна единица спецтехники и пять спасателей. // УНИАН