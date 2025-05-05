На лівому березі Києва через масштабний прорив труби зупинилися трамваї

Чергова комунальна аварія з пошкодженням трубопроводу зупинила рух комунального транспорту столиці: через фонтан з води встала низка трамваїв, бо потічок розмив колії

У Києві сталася чергова комунальна аварія з пошкодженням трубопроводу. Через неї на столичному лівобережжі утворився транспортний колапс: низка трамваїв встала, бо “фонтан” води з пошкодженої труби розмив колії. Аварійні бригади вже працюють на місці, втім, коли відновиться рух транспорту за маршрутами, поки невідомо.

Про комунальну аварію на перетині вул. Чорних Запорожців та Остафія Дашкевича у Дніпровському районі повідомляє КМДА та місцеві мешканці у соцмережах. Пасажири трамваїв та жителі району почали викладати фото й відео зі справжнім “фонтаном”, що бив з-під землі з пошкодженої труби, звідки вода виривалася під високим тиском.

Через аварію під трамвайними коліями утворилася чимала вирва. За інформацією КП “Київпастранс”, йдеться саме про пошкодження трубопроводу – у компанії підтвердили, що подія сталася зранку у понеділок, 5 травня, на розі вулиць Чорних Запорожців і Остафія Дашкевича.

Крім того, транспортники повідомили, що через аварію рух трамваїв на вул. Остафія Дашкевича призупинений в обох напрямках. Йдеться про трамваї маршрутів №22, 27, 28, 33, 35. На місці працюють аварійні бригади ПрАТ “АК “Київводоканал” та КП “Київтеплоенерго”.

Крім того, у КП “Київпастранс” додали, що вже організували рух тимчасового маршруту автобусів №28Т від пл. Дарницької до вул. Милославської на Троєщині. Про точні строки відновлення руху трамваїв транспортники поки не повідомляють, втім, зазвичай подібні комунальні аварії ліквідовують, а інфраструктуру – ладнають за лічені години. // Інформатор