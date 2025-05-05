На лівому березі Києва через масштабний прорив труби зупинилися трамваї
Чергова комунальна аварія з пошкодженням трубопроводу зупинила рух комунального транспорту столиці: через фонтан з води встала низка трамваїв, бо потічок розмив колії
У Києві сталася чергова комунальна аварія з пошкодженням трубопроводу. Через неї на столичному лівобережжі утворився транспортний колапс: низка трамваїв встала, бо “фонтан” води з пошкодженої труби розмив колії. Аварійні бригади вже працюють на місці, втім, коли відновиться рух транспорту за маршрутами, поки невідомо.
Через аварію під трамвайними коліями утворилася чимала вирва. За інформацією КП “Київпастранс”, йдеться саме про пошкодження трубопроводу – у компанії підтвердили, що подія сталася зранку у понеділок, 5 травня, на розі вулиць Чорних Запорожців і Остафія Дашкевича.
Крім того, транспортники повідомили, що через аварію рух трамваїв на вул. Остафія Дашкевича призупинений в обох напрямках. Йдеться про трамваї маршрутів №22, 27, 28, 33, 35. На місці працюють аварійні бригади ПрАТ “АК “Київводоканал” та КП “Київтеплоенерго”.
Крім того, у КП “Київпастранс” додали, що вже організували рух тимчасового маршруту автобусів №28Т від пл. Дарницької до вул. Милославської на Троєщині. Про точні строки відновлення руху трамваїв транспортники поки не повідомляють, втім, зазвичай подібні комунальні аварії ліквідовують, а інфраструктуру – ладнають за лічені години. // ІнформаторTweet