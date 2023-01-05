На Херсонщині чоловік в лісі підірвався на міні

В поліцію надійшло повідомлення, що на деокупованій території у лісі поблизу смт Велика Олександрівка пролунав вибух і було чути крики про допомогу. На місце негайно прибули працівники поліції спільно з вибухотехніками та службовим собакою.

Першими до потерпілого дійшли спеціалісти вибухотехнічної служби, вони перевіряли небезпечну територію. Поліцейські побачили на землі чоловіка, на щастя, він був живий. Потерпілим виявився 70-річний житель с.Мала Олександрівка. У нього було поранення ноги, сильна кровотеча і шоковий стан, тож працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Бериславського районного відділу поліції надали першу домедичну допомогу на місці, поклали потерпілого на носилки й на службовому автомобілі відвезли у лікарню.

Вже у медичному закладі стало відомо, що у чоловіка травматична ампутація п’ятки лівої ноги та множинні пошкодження правої ноги. Потерпілому надали необхідну допомогу.

Чоловік пояснив, що випасав корову, раптом тварина побігла в ліс, чоловік намагався вивезти її з лісу і наступив на вибуховий предмет. Ймовірно, це була протипіхотна міна.

Поліція вкотре звертається до жителів деокупованих населених пунктів з проханням поки не відвідувати ліси, береги річок, не їздити польовими дорогами, адже там досі зберігається мінна небезпека. Будьте вкрай уважними, не піднімайте з землі невідомі предмети, не підходьте до нездетонованих снарядів, які можуть будь-якої миті вибухнути. Бережіть себе!

Відділ комунікації поліції Херсонської області