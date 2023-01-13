Росія звільнила ветерана ВМС США після майже року ув’язнення – CNN

12 січня ветерана ВМС США Тейлора Дадлі, який майже рік утримували в Росії, звільнили з-під варти.

Про це інформує CNN з посиланням на представника родини.

35-річного Тейлора Дадлі з Лансінгу, штат Мічиган, затримала російська прикордонна поліція у квітні 2022 року після переходу з Польщі в Калінінград, російський ексклав між Польщею та Литвою. Зазначається, що він був у Польщі на музичному фестивалі, і чому перетнув кордон, незрозуміло.

Затримання Дадлі не розголошували до четверга, оскільки його родина хотіла, щоб переговори щодо його звільнення залишалися приватними.

Звільнення відбулось після переговорів під керівництвом колишнього губернатора Нью-Мексико Білла Річардсона.

В окремій заяві CNN Річардсон зазначив, що Дадлі звільнили на російсько-польському прикордонному переході Багратіоновськ-Безледи після майже року переговорів. Він також визнав участь Державного департаменту та посольств США в Москві та Варшаві в допомозі у звільненні.

Після шести місяців інтенсивної роботи ми раді бачити звільнення Тейлора Дадлі, – наголосив Річардсон телефоном CNN 12 січня. – Ми наполегливо працювали над цим у Москві та Калінінграді, і вперше порушили питання під час наших зустрічей з російськими офіційними особами щодо Брітні Ґрінер, Пола Вілана та Тревора Ріда”.

Декілька громадян США залишаються під вартою в Росії, включаючи колишнього морського піхотинця США Пола Вілана, якого вважають незаконно затриманим. Його заарештували в Росії в грудні 2018 року і засудили до 16 років позбавлення волі. У 2022 році США пропонували обміняти Вілана та зірку американського баскетболу Брітні Ґрінер на російського торговця зброєю Віктора Бута, але Росія погодилася звільнити лише баскетболістку.