Одеська поліція розшукує малолітнього втікача з лікарні (фото)

Відділом поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 розшукується 13-річний Петро Мельник, який сьогодні, 19 жовтня, втік з одного з медичних закладів міста Одеси і наразі його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 135-140 см, худорлявої статури, темне, коротке волосся, карі очі.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопчика, просимо повідомити до територіального відділення поліції за номером телефону 0487794967 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області