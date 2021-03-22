На Николаевщине в ДТП погибли двое несовершеннолетних

В Николаевской области произошло ДТП — в результате столкновения легковушек погибли двое несовершеннолетних, а еще два человека получили травм.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 22 марта около 16:15 на 134 км автодороге Р-75 «Тимкове-Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка» произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Opel Zafira.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra. 40-летний водитель второй легковушки и его 41-летний пассажир, оба военные, получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Как отметили правоохранители, по данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц». Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.