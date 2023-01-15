На Херсонщині двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні

Це сталося поблизу Великої Олександрівки.

У Херсонській області в полі на міні підірвались двоє чоловіків.

Про це в Телеграмі повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Поблизу Великої Олександрівки на міні, залишеній російськими окупантами, підірвалися люди”, – йдеться у дописі.

Зазначається, що два чоловіки, 53 та 35 років, перевіряли свої поля та натрапили на ворожу міну. Через отримані поранення обидва загинули на місці події.

Нагадаємо, що росіяни вранці 15 січня завдали удару по житловому кварталу Херсона. За попередніми даними, поранено двох людей. // LB.ua