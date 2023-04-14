У ДТП на Вінниччині загинуло подружжя (фото)

13 квітня о 12.45 на дорозі М-30 у Гайсинському районі сталась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Внаслідок зіткнення двоє людей загинуло та ще одна госпіталізована. Поліцією розпочато досудове розслідування.

За словами начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП Олександра Тютюнника, аварія сталась поблизу с. Кунка Гайсинського району.

За попередньою інформацією, 27-річний житель Миколаївської області, водій автомобіля Ford Focus, не впорався із керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із легковиком ВАЗ 2105. Також механічних пошкоджень зазнав і автомобіль Nissan Almera під керуванням 62-річного жителя Одеської області, який їхав позаду ВАЗ 2105.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 76-річний водій ВАЗ 2105 та його 69-річна дружина, жителі Гайсинського району, загинули. 23-річна пасажирка Ford Focus госпіталізована до лікарні.

7-місячна дитина – пасажир Ford Focus, а також водій автомобіля Nissan Almera, його дружина та 7-річний пасажир не постраждали.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварії. Транспортні засоби поміщено на арештмайданчик.

За цим фактом поліція розслідує провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачене покарання – до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області