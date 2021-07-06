Подробности катастрофы Ан-26 на Камчатке, в которой погибли 28 человек

Самолет врезался в скалу в сложных метеоусловиях

В Росавиации подтвердили, что обнаружено возможное место падения самолета Ан-26, пропавшего у побережья Камчатки. Самолет при посадке врезался в скалу. Погибли все 28 человек, находившихся на борту.

Изначально сообщалось, что в море, в 10 км от берега, зафиксирован слабый радиосигнал, предположительно подаваемый радиомаяком бортовых самописцев пропавшего Ан-26. Однако позже стало известно, что исчезнувший борт упал не в море, а рухнул на суше в 3,8 км от поселка Палана, врезавшись в одну из береговых скал. Рядом с местом падения спасатели обнаружили хвостовую часть, куски стабилизатора, остальные обломки смыло морским приливом.

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил сформировать специальную комиссию под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева для выяснения обстоятельств случившегося. На данный момент точно известно лишь то, что самолет Ан-26, принадлежащий Камчатскому авиапредприятию, совершал рейс, вылетев из аэропорта Елизово Петропавловска-Камчатского в Палану 6 июля в 12:55 по местному времени (2:55 мск). На борту находились 6 членов экипажа и 22 пассажира, включая главу поселка Палана Ольгу Махиреву.

Пропавший самолет находился в эксплуатации с 1982 года. Однако перед вылетом воздушное судно было в исправном состоянии и никаких нареканий к его техническому состоянию у экипажа не было.

По данным Росавиации, потерпевший крушение борт заходил на посадку в сложных метеоусловиях: «туман, разорванная облачность с нижней кромкой 300 метров и сплошной облачности на высоте 720 метров, расположенные в районе горы закрыты облаками». Примерно в 10 километрах от аэропорта связь наземных служб с самолетом была потеряна.

В этих условиях, как уточнили в Агентстве воздушного транспорта, Ан-26 заходил на посадку не со стороны моря, а со стороны берега. Однако сесть не смог. Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 3 ст. 263 УК). МК