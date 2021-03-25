В Луцке 7 человек пострадали в столкновении маршрутки и грузовика

В четверг, 25 марта, в Луцке произошло ДТП, в котором пострадали 7 человек.

По сообщению Нацполиции, авария случилась около 12:30 на улице Киверцивской. Столкнулись маршрутное такси «Богдан» и грузовик ЗИЛ с прицепом.

В департаменте Муниципальной Варты Луцкого горсовета уточнили, что водитель маршрутки № 107 не пропустил автомобиль ЗИЛ, который двигался прямо по главной дороге. В результате произошло столкновение. На место происшествия сразу прибыли несколько экипажей полиции и экстренная скорая помощь. Госпитализированы 7 человек. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»