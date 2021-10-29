Подружжя українських письменників померло від COVID-19

У четвер, 28 жовтня, померла українська письменниця Олена Литовченко, а у п’ятницю, 29 жовтня, її чоловік Тимур Литовченко.

Про це повідомила донька померлих Люся Литовченко у Facebook.

“Мамо і тато, ви назавжди залишитеся зі мною. Моїх крил більше немає. Я не знаю, що робити без вас. Неможлива втрата. Я люблю вас, не вберегла, вибачте… За сварки, за те, що не приділила достатньо уваги”, – написала дочка померлої пари.

Зазначається, подружжя померло від коронавірусу.

Довідка

Тимур Литовченко писав фантастику в різноманітних жанрах, починаючи від науково-популярної, до містики та жахів, також авантюрно-історичні романи, детективи. Олена Литовченко – авторка кількох авантюрно-історичних романів та детективів.

З 2011 року Олена і Тимур почали спільно писати історичну прозу. Романи творчого подружжя Литовченків виходять друком в харківському видавництві “Фоліо”. Тимур Литовченко сформував першу фронтову бібліотеку. До його проєкту “Військовим бібліотекам — українські книжки” долучилися колеги-письменники та просто небайдужі люди, а книжками самого письменника потім зачитувалися кіборги Донецького аеропорту. Також Тимур Іванович є автором відомого шеврону “Легіон НАТО”. // Діло