На Одещині судитимуть учасників ОЗГ, які виготовляли контрафактні хімзасоби у промислових масштабах

Влітку 2023 року оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції ліквідували діяльність підпільного цеху. Тоді у ділків вилучили продукції на 53 млн грн.

Підпільне виробництво знаходилося в одному з сіл Одеського району. У приміщенні колишнього заводу, яке на праві власності належало організатору «бізнесу», він встановив устаткування та ще з трьома спільниками налагодив повний технологічний процес – від виготовлення до пакування фальсифікованих пральних порошків, миючих засобів тощо.

Реалізовувалась продукція гуртовими та роздрібними партіями через інтернет, месенджери та мережу торгових точок на ринках Одеського регіону, зокрема і промтоварному ринку.

У ході проведених минулого року обшуків правоохоронців вилучили понад 30 тонн сировини та готової до збуту продукції, обладнання, 40 тис. одиниць підготовленої для фасування тари, поліграфічну продукцію. Загальна вартість вилученого становить майже 53 млн грн.

Відповідно до висновків експертних досліджень, сума завданих збитків компанії-правовласнику брендів, чия продукція підроблювалась, сягає 2 млн грн.

Наразі слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні. За погодженням з Одеською обласною прокуратурою обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників організованої злочинної групи скеровано до суду для розгляду справи до суду. Обвинуваченим інкримінують ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України