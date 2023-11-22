Утриманець одеської виправної колонії «продав» 13 неіснуючих павербанків

Засуджений до 12 років позбавлення волі зловмисник вкотре понесе кримінальну відповідальність. Цього разу йому загрожує ще три додаткових роки увʼязнення.

Протиправну діяльність ув’язненого припинили та задокументували оперативники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області, слідчі відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 та працівники оперативного відділу Державної установи «Одеська виправна колонія».

Правоохоронці з’ясували, що чоловік, засуджений цьогоріч за надання неправомірної вигоди службовій особі та шахрайство з продажем в інтернет-мережі мобільних телефонів, налагодив свій попередній «бізнес» в одеській виправній колонії. Цього разу зловмисник розмістив на одному із популярних сайтів оголошення про продаж павербанків вартістю 1 тис. гривень, а при спілкуванні з потенційними покупцями просив перерахувати йому завдаток у розмірі 300 гривень. З початку листопада у такий спосіб він ошукав, а потім заблокував 13 жителів Одеси, від яких загалом отримав на телефонний рахунок 3900 гривень.

Втративши зв’язок з продавцем і не дочекавшись від нього обіцяного товару, громадяни звернулися до правоохоронців.

«Під час проведення обшуку поліцейські вилучили у засудженого мобільний телефон із SIM-карткою та чорнові записи з доказами протиправної діяльності. За наявності достатніх доказів, зібраних правоохоронцями, слідчі під керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. За це правопорушення, яке кваліфікується за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, чоловіку загрожує максимальне покарання – позбавлення волі на строк до трьох років. Слідчі дії тривають», – повідомила заступниця начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Анастасія Черненко.

Вкотре зауважуємо: щоб не бути ошуканими, не сплачуйте наперед гроші за товар, який купуєте у незнайомих та неперевірених продавців. Надавайте перевагу оплаті за товар після його отримання.

Одеське районне управління поліції № 1