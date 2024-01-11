За організацію псевдореферендуму судитимуть 6 мешканців Луганщини, серед яких двоє «депутатів народної ради лнр»

Прокурори органів прокуратури Луганської області скерували до суду обвинувальні акти стосовно 6 місцевих жителів за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Крім того, одному з них також інкриміновано здійснення пропаганди у закладах освіти та впровадження стандартів освіти держави-агресора (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Серед обвинувачених – двоє «депутатів народної ради лнр» і четверо голів і членів так званих «виборчих комісій».

Слідством встановлено, що «депутати лнр» у вересні 2022 року проголосували за фейковий «закон про референдум». На його підставі було організовано незаконне волевиявлення на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

За сфальсифікованими результатами переважна більшість віддала голоси за входження до складу рф на правах її суб’єкта.

Ще четверо осіб взяли участь у роботі «виборчих комісій».

Одна очолила «ДВК» у Луганську, двоє увійшли до складу «ДВК № 2809 с-ща Металіст, с. Земляне, с. Лиман, с. Раївка, с. Стукалова Балка, с. Шишкове Слов’яносербського району лнр» на правах так званої «голови» та «заступника».

Крім того, до так званого «виборчого процесу» долучився й «директор державного загальноосвітнього закладу «лнр» «Риб’янцівська середня школа», який організовує навчальний процес за стандартами освіти рф і всіляко возвеличує росію. Він став «членом ТВК», розташованої у місцевому будинку культури.

Наразі усі обвинувачені оголошені у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ України в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури