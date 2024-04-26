«Здав» неіснуюче житло трьом різним людям: за шахрайство судитимуть жителя Вараського району

Отримавши завдаток 34-річний чоловік більше не виходив на зв’язок, тож із часом потерпілі звернулись із заявами до поліції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 34-річний житель села Красносілля у січні на одній із торгівельних платформ розмістив оголошення про здачу в оренду квартири у Володимирці. Тим, хто зацікавився, власник розповідав, що у помешканні ще проживають люди, втім незабаром воно буде вільне. Тож охочі проживати там можуть «забронювати» собі житло. Що і зробили троє мешканців Вараського району, скинувши на карту афериста по 500 гривень.

Слідчі ВП №1 (смт Володимирець) Вараського РВП відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого повторно. Адже чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення угону та крадіжку.

Слідчі закінчили досудове розслідування та за процесуального керівництва прокуратури скерували матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом за частиною 2 статті 190 КК України на розгляд суду.

У скоєному зловмисник щиро розкаюється. Завдані потерпілим збитки відшкодував у повному обсязі. Втім, вчинення злочину повторно — обставина, яка обтяжує покарання. Цього разу обвинуваченому може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області