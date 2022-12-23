Двоє прикарпатців загинули від отруєння чадним газом

На Коломийщині від отруєння чадним газом загинули двоє чоловіків. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

21 грудня до Коломийського районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця Гвіздецької територіальної громади про те, що він виявив у помешканні тіла свого 61-річного родича та його 60-річного приятеля. Обоє були без ознак життя.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та рятувальники. Ознак насильницької смерті на тілах не виявлено.

Правоохоронці попередньо встановили, що загибель чоловіків могла наступити у результаті отруєння чадним газом, через порушення норм експлуатації опалювальних приладів в помешканні.

Для остаточного встановлення причин смерті тіла померлих направлено на судово- медичну експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 з позначкою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України.

Поліція закликає суворо дотримуватися правил експлуатації електроприладів та нагрівальних пристроїв, а також не використовувати несправні чи саморобні прилади, бо це може призвести до пожежі та загибелі людей. Також рекомендується ретельно обстежити пічне та газове опалення з метою безпечного їх використання.

Пам’ятайте! Чадний газ – невидимий вбивця, без кольору та запаху.

Бережіть себе та своїх близьких!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини