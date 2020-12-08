Под Одессой в лобовом столкновении автобуса и и ВАЗа погиб водитель легковушки (фото)

Неблагоприятная обстановка на одесских дорогах из-за гололеда привела к аварии с трагическими последствиями

ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля «Жугули» случилось рано утром на 14 км автодороги Одесса — Черноморск. О нем рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net.

По предварительной информации, 37-летний водитель «ВАЗа», не справившись с управлением на скользкой дороге, въехал в автобус, который двигался во встречном направлении. Водитель легковушки от полученных травм погиб, водитель автобуса отделался незначительными травмами.

На месте работает следственно-оперативная группа и следователь.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.