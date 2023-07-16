На Херсонщині двоє дітей постраждали через вибух невідомого предмета
Хлопчиків госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Унаслідок вибуху у Херсонській області постраждали двоє дітей.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
У Трифонівці на вулиці діти знайшли невідомий предмет. Під час гри пристрій здетонував. Травми отримали хлопчики 8 і 10 років. У дітей – черепно-мозкові травми, контузії. Молодший ще отримав осколкові поранення тулуба та рук, опік ноги.
Хлопчиків госпіталізували у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога.