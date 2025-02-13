На Херсонщині пʼятеро дітей провалилися під лід. Врятувати вдалося двох
Четверо дітей, які гуляли по замерзлій річці, провалилися під лід. Це побачила 16-річна дівчина, яка кинулася на допомогу і теж пішла під воду
У Херсонській області п’ятеро дітей провалилися під тонку кригу. Про це повідомили в ДСНС.
Голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр згодом надав більше деталей трагедії.
Однак решту дітей – дівчинку та двох хлопців – досі шукають, наймолодшому – лише девʼять років.
У ДСНС пояснили: кілька морозних ночей скували водойми тонким шаром криги, проте її товщина ще далека від безпечної.
Прокудін також закликав батьків говорити із дітьми та переконувати їх, що «це не гра, а смертельна небезпека». // ГлавкомTweet