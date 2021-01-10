У Буковелі згорів готель, в якому проживало 25 людей

Про постраждалих не повідомляється.

В селі Поляниця на Прикарпатті згорів готель «Салют Буковель», у якому проживало 25 людей.

«У будівлі проживало 25 осіб, яких адміністрацією об’єкту було виведено на свіже повітря до прибуття рятувальників», — зазначають рятувальники.

Як з’ясувалося по прибуттю на місце події, спарені котеджі, розміром 25х10 м, були повністю охоплені вогнем. Площа пожежі становила 250 м.кв.

До гасіння пожежі було залучено 27 чоловік особового складу шести пожежно-рятувальних частин.

Вогонь вдалося ліквідувати. // Вартові еспресо