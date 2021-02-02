На Київщині внаслідок отруєння чадним газом загинули двоє дорослих та дитина

Трагедія сталася у м. Буча

1 лютого у м. Буча у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку внаслідок отруєння чадним газом (несправність системи вентиляції газового котла) загинуло 3 особи, з них 1 дитина (2017 р.н.).

Підрозділи ДСНС не залучалися.

ДСНС