На Київщині внаслідок отруєння чадним газом загинули двоє дорослих та дитина

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Трагедія сталася у м. Буча

1 лютого у м. Буча у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку внаслідок отруєння чадним газом (несправність системи вентиляції газового котла) загинуло 3 особи, з них 1 дитина (2017 р.н.).

Через несправність газового опалення загинули троє людей, серед яких 3-річна дитина

Підрозділи ДСНС не залучалися.

ДСНС

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