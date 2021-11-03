На Буковині двоє людей потрапили під трактор, загинула жінка

2 листопада в селі Грубна Дністровського району на подвір’ї під мінітрактором «DONGFENG» було виявлено двох людей без свідомості.

Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група та група-реагування патрульної поліції відділення поліції.

Поліцейські попередньо встановили, що ймовірно, під час встановлення металевої фризи відбулося її падіння, в результаті чого 52-річного господаря притиснуло до землі. В той час 48-річна дружина, намагалася допомогти чоловіку і її затягнуло під колесо транспортного засобу. Від отриманих травм жінка загинула на місці пригоди. Потерпілого з травмами різної ступені тяжкості госпіталізовано до лікарні.

Попередньо, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження передбачене частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінально кодексу України.

Слідство триває. // Діло