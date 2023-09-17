На Херсонщині трактор підірвався на міні: одна людина загинула, ще одна поранена

На Херсонщині під час польових робіт трактор наїхав на російську міну. Тракторист загинув.

Про це повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін, пише УНН.

У Бериславському районі 45-річний чоловік на тракторі наїхав на російську міну.

Внаслідок вибуху він отримав численні травми. Як повідомляється, у нього осколкове поранення голови, правого ока, тупа травма живота, ушкодження грудної клітки, осколками уражено кінцівки. Також опіки ІІІ ступеня.

У вкрай важкому стані його госпіталізували. Однак, дорогою до лікарні чоловік помер.

Також, за словами Прокудіна, травми отримав 26-річний чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої важкості.

Очільник Херсонської ОВА закликав місцевих жителів не розпочинати роботи, допоки поля не перевірять сапери.