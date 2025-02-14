За півроку підрядник збудував лише 0,59 % метро на столичний Виноградар

За умовами договору з компанією Автострада, оплата здійснюється щомісячно по факту виконання робіт: з суми, яку виплатили підряднику, можна вирахувати загальний обсяг збудованої підземки, і він, м’яко кажучи, не вражає.

За півроку підрядник на будівництві лінії метро на Виноградар збудував трохи більше, ніж половина відсотка від усього обсягу робіт. Це з великою вірогідністю може свідчити про чергове перенесення строків виконання договору – відтак, метро будуватиметься довше, ніж це було прописано від початку. Ситуацію не рятує навіть підвищення вартості робіт – адже цінник на будівництво вже зріс до майже 14 млрд грн замість першопочатково запланованих 6 млрд грн.

Відсоток виконаних робіт на об’єкті можна вирахувати з суми, вже переказаної замовником – КМДА – підряднику, яким є компанія “Автострада”. Її повідомили у відповідь на інформаційний запит виданню “Комерсант український” у міській державній адміністрації столиці. Так, посадовці написали у документі, що як КП “Київський метрополітен”, так і підрядник, “Автострада”, забезпечують “виконання договору… у повному обсязі з дотриманням чинного законодавства”.

Водночас, умови договору, що був укладений з підрядником 14 серпня 2024 року, змінилися. Це також випливає з відповіді, наданої КМДА: там зазначили, що до першої угоди були укладені додаткові: щодо уточнення розподілу фінансування робіт, коригування графіку їх виконання, календарного плану і його коригування. Деталі додаткових угод невідомі, втім, з їх назв можна припустити, що йдеться про чергове перенесення строків будівництва.

А фактичне підтвердження цьому можна знайти у цифрах, наданих посадовцями КМДА. Так, у документі зазначено, що “наразі за виконані роботи Підряднику сплачено 82 841 104,48 грн”. Ця сума становить лише 0,59% від усіх коштів, що передбачені у договорі. Але за умовами договору оплата підряднику здійснюється щомісячно по факту виконання робіт. І це – досить чутливий момент.

Адже, згідно з першим договором, з моменту його підписання минуло вже 20% від усього терміну виконання. Але будівельники витратити лише 0,59% від усіх коштів – це означає, що вони виконали саме такий обсяг роботи за півроку, що минули. Відтак, найімовірніше, строки здачі об’єкту будуть переноситись. // Інформатор