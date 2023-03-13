На Херсонщині внаслідок підриву автомобіля на міні загинув чоловік (фото)

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 березня 2023 року мешканець Миколаївщини, рухаючись по околиці села Посад-Покровське Херсонської області, на власному автомобілі наїхав на протитанкову міну.

Від мінно-вибухової травми та численних поранень ніг водій загинув на місці.

Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції.

Офіс Генпрокурора