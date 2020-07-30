На Хмельниччині поліцейські оперативно розшукали двох зниклих дівчаток

Подія мала місце сьогодні вночі у селі Баговиця Кам’янець-Подільського району. Як з’ясувалось, 5-класниці непомітно зайшли до школи, коли вона була ще відчинена, і залишились там на ніч.

Сьогодні, 30 липня, близько 02.30 години ночі до Кам’янець-Подільського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Баговиця зникло двоє однокласниць віком 11 та 12 років.

На пошук неповнолітніх по тривозі був піднятий увесь особовий склад райвідділу поліції. Активно допомагали правоохоронцям і місцеві жителі.

Як з’ясувалось, дівчатка підвечір пішли гуляти, але додому так і не повернулися. Їхні телефони були поза зоною досяжності. Спочатку батьки шукали дітей самотужки, але результату це не діло. Тож вирішили звернутись до поліції.

Правоохоронці упродовж кількох годин «прочісували» село і опитували місцевих жителів. А коли під ранок відчинили школу і оглянули усі приміщення, в одному із них і знайшли неповнолітніх втікачок. Як виявилось, дівчатка непомітно зайшли всередину, коли школа ще була відчинена, і залишились там на ніч.

Наразі з батьками та дівчатками працює працівник ювенальної превенції.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області