На Хмельниччині перекинувся рейсовий автобус, постраждало дев’ять людей

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 11 січня, близько 02:50 години на автодорозі сполученням «Стрий — Ізварине» поблизу села Подільське Хмельницького району.

48-річний житель Полтавської області, керуючи рейсовим мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» сполученням «Харків — Ужгород», допустив з’їзд на узбіччя дороги з подальшим перекиданням транспортного засобу.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії дев’ять пасажирів, серед яких 9-річна дитина, отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

Слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Поліція Хмельницької області