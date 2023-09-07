На Хмельниччині загинув 14-річний мотоцикліст

Тіло неповнолітнього знайшли у кюветі. Попередньо встановлено, що він не впорався з керуванням мотоциклом та виїхав за межі проїжджої частини, де наїхав на дерево.

6 вересня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 14-річного жителя с. Романіни Шепетівського району. Вжитими пошуковими заходами тіло хлопця виявили в кюветі поблизу с. Миньківці.

Попередньо встановлено, що підліток не впорався з керуванням мотоциклом «Shineray» та здійснив виїзд за межі проїжджої частини з подальшим наїздом на дерево. Від отриманих травм він загинув на місці події.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області