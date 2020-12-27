На Киев надвигается непогода: гололед и шквальный ветер

В понедельник, 28 декабря, в Киеве утром и днем ​​порывы ветра 15-20 м / с, гололед, на дорогах гололедица.

Власти объявили первый уровень опасности, желтый. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает Информатор.

С целью предупреждения травматизма и избегания аварийных ситуаций, Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Советы водителям во время гололеда:

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах — это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы — так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед — попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах

будьте внимательны и на тротуаре — автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза;

обходите металлические крышки люков — как правило, они покрыты льдом.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части — переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.