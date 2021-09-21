На Киевщине погиб несовершеннолетний рыбак

В воскресенье 19 августа, около 15 часов дня, в полицию Бориспольщине поступило сообщение о том, что 16-летний несовершеннолетний во время рыболовства получил электрический разряд несовместим с жизнью.

Об этом вечером 20 сентября сообщило в полиции Киевской области, передает УНН.

“Установлено, что два несовершеннолетних товарища пришли на пешеходный мост у реки Днепр в селе Гнедин, чтобы порыбачить. 16-летний житель столицы забросил телескопическую удочку и рыболовной леской задел высоковольтные линии электропередач и получил при этом разряд.

Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь, которая к сожалению констатировала смерть подростка”, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.