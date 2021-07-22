В Україні зафіксовано 726 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 21 липня, зафіксовано 726 нових випадків COVID-19. Захворіли 54 дитини та 22 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 402 особи;

летальних випадків – 21;

одужало – 501 особа;

здійснено тестувань за добу – 43 267 (зокрема методом ПЛР – 20 724, методом ІФА – 7 749);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 794.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 246 656 осіб;

одужало – 2 183 003 особи;

летальних випадків – 52 790;

проведено ПЛР-тестувань – 11 221 402.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 246 випадків;

Вінницька область – 22 випадки;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 13 випадків;

Донецька область – 44 випадки;

Житомирська область – 11 випадків;

Закарпатська область – 9 випадків;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 14 випадків;

Київська область – 9 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 31 випадок;

Львівська область – 24 випадки;

Миколаївська область – 19 випадків;

Одеська область – 42 випадки;

Полтавська область – 26 випадків;

Рівненська область – 5 випадків;

Сумська область – 37 випадків;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 41 випадок;

Херсонська область – 35 випадків;

Хмельницька область – 9 випадків;

Черкаська область – 23 випадки;

Чернівецька область – 7 випадків;

Чернігівська область – 15 випадків.

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