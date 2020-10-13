На Київщині п’яна водійка скоїла наїзд на пішохода та намагалася втекти з місця події

Нещодавно патрульним надійшов виклик про ДТП у спальному районі міста Бориспіль.

Прибувши на місці події інспектори з’ясували, що водійка авто Kia Mohave з ознаками алкогольного сп’яніння, здійснила наїзд на громадянина. Остання намагалася швидко поїхати з місця пригоди. Громадянам вдалося затримати порушницю до прибуття поліції.

У присутності двох свідків охоронці порядку провели огляд на стан сп’яніння. Результат – 1,16 проміле алкоголю в крові.

Патрульні поліцейські склали на жінку адміністративні протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП. Автомобіль евакуювали на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів. // Вартові еспресо