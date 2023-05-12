Із початку року на автошляхах Одещини у ДТП отримали травми 490 людей, 47 із них – загинули

Поліцейські звертають увагу громадян на статистичні дані, закликають замислитися і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

На Одещині дещо спокійніша обстановка, ніж в інших регіонах нашої країни, де відбуваються активні бойові дії. Тож на дорогах суттєво збільшився потік автотранспорту, а з ним, на жаль, і кількість дорожньо-транспортних пригод.

Упродовж січня-квітня поточного року на автошляхах Одеської області сталися 3362 ДТП, 385 із них – з постраждалими. Унаслідок автопригод 490 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, 47 із них – загинули.

Серед найпоширеніших ДТП залишаються зіткнення транспортних засобів під час руху (таких поліцейські зафіксували 2270), наїзди на транспортні засоби, що стояли, (400) та на іншу перешкоду (364), наїзди на пішоходів (201) та на велосипедистів (18). У 87 випадках допущено водіями перекидання транспортних засобів.

За вказаний період часу слідчі зареєстрували до Єдиного реєстру досудових розслідувань 198 правопорушень за ознаками статей 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Досудові розслідування 140 проваджень поліцейські завершили та скерували обвинувальні акти відносно правопорушників до суду.

Слід зазначити, що останнім часом на автодорогах значно зросла кількість дорожньо-транспортних пригод за участю вантажних автомобілів. Співробітники слідчих підрозділів поліції регіону, які розслідують ДТП, зазначають, що основними причинами аварій із загиблими і травмованими, що відбулися протягом звітного періоду, є перевищення водіями встановлених обмежень швидкості руху, недотримання дистанції, порушення правил обгону, проїзду перехресть та пішохідних переходів, керування транспортним засобом у стані сп’яніння, недотримання пішоходами правил перетину доріг.

Працівники сектору реагування патрульної поліції постійно слідкують за дорожньою безпекою на автошляхах. Найбільшу увагу поліцейські зосереджують на автодорогах міжнародного та національного значення сполученням Київ – Одеса, Одеса – Рені, Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, Одеса – Кучурган, Одеса – Южне, Одеса –Чорноморськ, де зросла кількість ДТП із загиблими та травмованими.

Щоб уникнути травматизму та смертності на дорогах, поліцейські наголошують на неухильному дотриманні ПДР всіх учасників дорожнього руху.

Закликаємо водіїв бути обережними та уважними, особливо на небезпечних ділянках доріг, які позначені відповідними дорожніми знаками, не здійснювати ризикованих маневрів при проїзді мостів та естакад, не перевищувати допустимої швидкості, дотримуватися безпечної дистанції і за жодних обставин не сідати за кермо у стані сп’яніння. Також наголошуємо на необхідності пристібатися ременями безпеки, перевозити дітей, зріст яких менше 145 сантиметрів, з використанням утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією автомобіля. Пам’ятайте, що заборонено перевозити дітей на передньому сидінні легкового автомобіля без використання зазначених спеціальних засобів, а також на задньому сидінні мотоцикла та мопеда.

Велосипедистів закликаємо користуватися засобами індивідуального захисту, світловідбивними жилетами або флікерами, завчасно попереджати водіїв інших транспортних засобів про зміну напрямку руху, дотримуватися вимог дорожніх знаків, розмітки та сигналів світлофора, при наявності велодоріжки рухатися виключно по ній, а за її відсутності – триматися на дорозі крайньої правої смуги.

Пішоходам слід триматися подалі від проїзної частини дороги, рухатися тротуарами, а дорогу переходити тільки у встановлених для цього місцях, позначати себе у темну пору доби світлоповертальними елементами або ліхтариками.

З метою недопущення дорожньо-транспортних пригод поліцейські проводять превентивні заходи на автошляхах Одещини, спілкуються з водіями маршрутних автобусів, вантажівок, приватного автотранспорту, пішоходами, аби кожен учасник дорожнього руху усвідомив, що безпеку на дорогах можна забезпечити тільки спільними зусиллями.

Шановні учасники дорожнього руху! Дотримання цих елементарних порад допоможе уникнути нещасних випадків на дорогах. Бережіть своє життя та життя людей, які знаходяться поряд.

Головне управління Національної поліції в Одеській області