Знайдено мертвим нардепа Антона Полякова, якого раніше вигнали із «зе-слуг»

Чоловікові стало зле в таксі, реанімувати його не вдалося.

Народного депутата Антона Полякова («За майбутнє») знайдено мертвим.

Про це повідомив колишній голова парламенту, позафракційний нардеп Дмитро Разумков.

«Сьогодні був знайдений мертвим народний депутат Антон Поляков. Мої співчуття рідним та близьким! Хочу вірити, що розслідування буде об’єктивним!» – написав він.

Смерть депутата підтвердили в поліції.

«Сьогодні, 8 жовтня, до поліції Києва надійшла інформація про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова ) народного депутата України. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу та інші профільні служби. Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть», – зазначили правоохоронці.

Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті. Поки що відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «Природна смерть». Тривають слідчі дії.

Поляков раніше входив до фракції «Слуга народу». Його, як і Ганну Скороход, виключили з неї в листопаді 2019.

Глава СН Олександр Корнієнко тоді сказав, що депутати були виключені через відмову голосувати за ті законопроєкти, щодо яких було спільне рішення фракції. Він сказав, що вони не демонстрували командної роботи.

У грудні того ж року Поляков вирішив вийти і зі складу партії СН. Він також додав, що не може перебувати в партії, де є «кнопкодави, порохоботи, любителі «рішалова» і керівники, які до цього причетні і все це покривають».

Поляков стверджував, що інший депутат нібито «замовив» його кримінальному авторитету.

У вересні 2020 на Полякова напали. Підозрюваним виявився незнайомець, із яким у депутата виник конфлікт. // LB.ua