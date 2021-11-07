В Харькове женщина залезла на высоковольтную электроопору: ее госпитализировали

В Харькове женщина в неадекватном состоянии залезла на высоковольтную электроопору под напряжением. Через некоторое время самостоятельно спустилась.

По ее словам, таким образом она хотела покончить жизнь самоубийством, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.

Сегодня в 13:10 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что возле одной из многоэтажек по улице Краснодарской на высоковольтной электроопоре находится девушка.

На место были направлены дежурные экипажи патрульной полиции, медики и сотрудники ГСЧС. Полицейские установили личность женщины. Ей 27 лет. Женщину госпитализировали в больницу.

Информация о событии зарегистрирована в едином учете.