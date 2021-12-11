Поліція Закарпаття вилучила з родини трьох малолітніх діток, які втікали від домашнього насильства

Вчора, 10 грудня, до поліції Ужгорода надійшло повідомлення про зникнення трьох малолітніх дітей. Зі слів заявника, додому не повернулись 10-ти та 12-річні доньки, а також 14-річний син його співмешканки. Діти пішли з дому та тривалий час не виходять на зв’язок.

На розшук дітей орієнтували весь особовий склад поліції області, пошуки не припиняли цілу ніч. І вже сьогодні зранку працівники поліції встановили місцезнаходження діток.

З маленькими втікачами поспілкувалися ювенальні поліцейські, яким вони зізналися, що вітчим та рідна мати їх б’ють, і психологічна атмосфера в сім’ї зовсім «нездорова». Тому вони і вирішили втекти, щоб більше не терпіти домашнього насильства.

Після розмови з дітьми поліцейські спільно з працівниками Служби у справах дітей Ужгорода виїхали за місцем їх проживання, поспілкувалися з сусідами та рідними. Слова дітей підтвердилися – умови, в яких вони проживали, дійсно несуть загрозу їх життю та здоров’ю. Мати виховує їх самостійно і проживає з 24-річним співмешканцем.

Працівники поліції одразу ж прийняли рішення вилучати братика і сестричок з родини, зараз їх доправили до Батівського притулку, де вони перебуватимуть у безпеці.

На жінку працівники ювенальної поліції склали адміністративний протокол за ст.184 КУпАП, тобто невиконання нею обов’язків щодо виховання дітей. Крім цього жінку та її співмешканця притягнуть до відповідальності за вчинення домашнього насильства.

Наразі разом з працівниками соцслужб поліція збирає матеріали для позбавлення жінки батьківських прав.

Поліцейські звертаються до громадян, яким відомі факти вчинення насильства в родинах: не мовчіть, інформуйте про це соціальні служби або поліцію. Разом ми зможемо врятувати постраждалих та надати їм таку очікувану допомогу.

Поліція Закарпатської області