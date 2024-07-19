Жінка підпалила себе перед будівлею суду на Київщині
Поліцейські Київської області встановлюють обставини спроби самогубства на Білоцерківщині.
Про це повідомили у поліції.
Близько 16:00 18 липня працівники судової охорони помітили біля приміщення суду громадянку, яка обливала себе займистою речовиною та підпалила себе.
Один із працівників вогнегасником почав гасити полум’я. На місце події одразу ж викликали швидку медичну допомогу.
По приїзду медиків жінка була при тямі, але отримала близько 70% опіків тіла. Її терміново доставили до лікарні.
За попередньою інформацією, жінка з чоловіком вирішували питання у судовому порядку щодо прав на дитину.
Слідчі поліції Київщини за фактом доведення до самогубства розпочали досудове розслідування. // УПTweet