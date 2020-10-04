В Киеве маршрутка на скорости сбила группу пешеходов, один из них погиб

В Киеве в воскресенье, 4 октября, на проспекте Свободы, 20 маршрутка № 465 сбила трех людей, один человек погиб на месте.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Тело погибшего оказалось под днищем маршрутки. Еще двое людей пострадали. Пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии.

На месте работают медики и спасатели.

Как сообщает «Киев Оперативный», со слов свидетелей, люди переходили дорогу на зелёный сигнал светофора, по непонятным причинам водитель маршрутного такси не остановился и сбил трех человек. Позднее водитель сообщил, что у него отказали тормоза. // Апостроф