На Одещині розслідують обставини загибелі двох чоловіків на приватному підприємстві

Подія трапилася 5 вересня у Біляївці.

В колодязі з водою загинули двоє працівників котельні, ще двом їхнім колегам, які діставали загиблих, знадобилася медична допомога.

Попередня причина смерті громадян – асфіксія через утоплення. Іншим двом потерпілим чоловікам надали медичну допомогу, один з них госпіталізований.

За цим фактом працівники територіального підрозділу поліції розпочали провадження за ч.2 ст.271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз, проводяться необхідні слідчі дії.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 2