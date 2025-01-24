На Рівненщині внаслідок пожежі у будинку загинули двоє малолітніх дітей

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини займання встановлюються.

До поліції вчора, 24 січня, близько 08:40 повідомила жителька села Козак Корецької громади, що горить сусідський будинок, а в ньому можуть перебувати діти.

Попередньо встановлено, що 35-річна матір самотужки виховує 5-х дітей, адже батько рік тому помер.

Вранці, двоє дітей 14-ти та 8-ми років пішли до ліцею, а жінка поралася по господарству. В цей час сталося займання оселі, де перебувало троє дітей. Матір кинулася їх рятувати та розбудила 12-річну доньку, а рятувальники, які оперативно прибули місце події, винесли з будинку непритомних 10-ти та 2-річного хлопчиків. Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати їх життя не вдалося.

Також до лікарні внаслідок отруєння чадним газом госпіталізували й 35-річну жінку.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Рівненської області