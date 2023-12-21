У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються

Виконання експертизи триватиме від двох до трьох тижнів.

В рамках слідчих дій на закритих станціях метрополітену триває експертиза для зʼясування причин аварійної ситуації в метро. Про це в ефірі “Телемарафону” розповів директор національного наукового центру “Інститут експертиз ім. Бокаріуса” Сергій Тюлєнєв.

Виконання експертизи триватиме від двох до трьох тижнів. Експерти обстежили конструкції та встановлюють причини пошкоджень.

“Зараз встановлюються причини виникнення руйнувань тунелю метро. З’ясовується чи є це порушення при проектуванні, при будівництві або при експлуатації чи через зовнішній вплив – будівництво неподалік тунелю метро тощо”, – розповів Тюлєнєв.

На момент обстеження 12 грудня експерти виявили у залізобетонній збірній оправі багато тріщин, у тому числі наскрізні, через які вода з породою потрапляє до тунелю. По деяким тріщинам поставлені маяки без дати встановлення, частина з яких має пошкодження. За тиждень стан конструкцій погіршився.

“При обстеженні об’єкта 19 грудня зафіксовано, що на зруйнованих ділянках встановлені тимчасові розвантажуючи конструкції, технічний стан тюбінгів (каркасу тунелю, – ред.) погіршився, виникли нові тріщини, ширина розкриття старих тріщин постійно збільшується, у деяких тюбінгів спостерігається руйнування з відпаданням часток конструкцій, вода продовжує поступати до тунелю. Для повноти дослідження було обстежено й гідротехнічну споруду – відкритий канал, по якому тече русло річки Либідь”, – розповів Тюлєнєв.

Нагадаємо, поліція розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Слідчі встановлюють, чи відбувався контроль за технічним станом конструкцій метрополітену, перевіряють наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації цього відрізку підземки. // LB.ua