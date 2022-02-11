На Київщині «автоледі» на «Mitsubishi» вилетіла з дороги та протаранила кав’ярню (фото)

10 лютого, близько 13:45 години в селі Пухівка 52-річна водійка автомобіля «Mitsubishi Pajero Wagon» не впоралася з керуванням та в’їхала у стіну будівлі кав‘ярні.

У результаті ДТП 28-річна працівниця закладу отримала тілесні ушкодження, її доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

На місці події працювали працівники реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

Наразі поліцейські з’ясовують обставини автопригоди та згодом нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Працівники поліції вкотре наголошують водіям неухильно дотримуватися правил дорожнього руху! Будьте уважними та обережними, бережіть своє життя та інших громадян!

Поліція Київської області