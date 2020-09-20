На Київщині п’яний водій протаранив автомобіль з поліцейськими

У Київській області п’яний водій врізався в автомобіль патрульної поліції

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Київської області.

ДТП сталася сьогодні приблизно о 4:00 на 34-му км автодороги Київ – Ковель – Ягодин.

«Водій авто Аudi не обрав безпечної швидкості, безпечної дистанції та скоїв зіткнення зі службовим автомобілем Skoda Rapid. Унаслідок ДТП двоє патрульних поліцейських зазнали тілесних ушкоджень. Їх госпіталізували до лікарні», — йдеться в повідомленні.

Після скоєння ДТП винуватець із місця пригоди зник, але через кілька хвилин повернувся.

На місце події прибув інший екіпаж патрульних. Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього явні ознаки сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці. Результат алкотестера «Драгер» – 1,66 проміле.