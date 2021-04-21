На Київщині пропав малолітній хлопець (фото)

Бучанським районним управлінням поліції розшукується малолітній ТКАЧ ДАНІЛА, 11 років, який 20.04.2021 близько 14:00 пішов з дому (вул. Першотравнева, 25, м. Вишневе) кататися на велосипеді та до цього часу не повернувся.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 11-12 років, зріст 160 см, середньої статури, волосся темно-русяве коротке, обличчя овальне, очі сірі.

ОДЯГНУТИЙ: кофта з білим капюшоном, куртка та спортивні штани темно-синього кольору, сірі кеди.

Був з блактино-чорним велосипедом марки «DEMIX» та при собі мав рюкзак темно-синього кольору.

При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

Київ Оперативний