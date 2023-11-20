«Видаляю це недоразумєніє»: речник Повітряних Сил Ігнат звинуватив Безуглу в дискредитації Залужного

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат написав у Facebook, що нардепка Мар’яна Безугла “якимось дивом” потрапила до переліку його друзів, і він її видалив після дискредитації нею Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У відповідь нардепка звинуватила речника, що він “вскрив кабінетну культуру всередині ЗСУ”.

Джерело: Юрій Ігнат і Мар’яна Безугла

“Якимось дивом Мар’яна Безугла затесалась до мене в друзі на Facebook! Після відвертої дискредитації Головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного цією підкомітетною, видаляю це недоразумєніє публічно!” – йдеться у публікації Ігната.

У відповідь Безугла заявила, що речнику простіше вислужитися перед Генеральним штабом ЗСУ, аніж “відповісти на запитання”.

“Легше пафосно вислужитись перед ГК, ніж бути готовим відповісти на питання, чому, наприклад, усі дрони досі списуються через Повітряні сили, а механізм не спрощено. І вони таку дебюрократизацію для підрозділів блокують. Маємо тисячі несписаних БпЛА у бригадах. А постановка на облік – досі тягомотина. Бо то ж цілий “літальний апарат”!” – зазначила Безугла.

Відтак під публікацією Юрія Ігната сталася суперечка. Нардепка відкинула звинувачення в дискредитації Головнокомандувача, а речник заявив, що вона вже “дістала всіх”. Безугла у відповідь написала, що Ігнат “змушений замовчувати проблеми у військах”.

Надалі спікер заявив, що служить у Збройних силах України вже майже 30 років і краще знає ситуацію за нардепку. У відповідь Безугла написала, що Юрій Ігнат “був в рабстві совка ЗСУ” і тепер не бачить проблем всередині армії.