Поліція розшукує неповнолітнього тернополянина (фото)

Правоохоронці міста розшукують неповнолітнього тернополянина Мудрика Дмитра Тарасовича 2006 року народження.

18 січня близько 19 години хлопець вийшов з дому та не повернувся. На зв’язок з батьками не виходив. Його місце знаходження невідоме.

Працівники поліції звертаються до громадян з проханням допомогти розшукати тернополянина. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте 27-11-70 або на лінію «102».

Відділ комунікації поліції Тернопільської області